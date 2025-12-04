Путин назвал Китай и Индию близкими друзьями России

РФ не вправе вмешиваться в отношения двух этих стран, подчеркнул президент

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что КНР и Индия являются близкими друзьями России, страна дорожит этими отношениями.

"Индия и Китай - наши близкие друзья, мы этим очень дорожим", - отметил глава государства, отвечая в интервью India Today на вопрос о том, как Россия взаимодействует с обеими странами, сохраняя хорошие отношения.

Путин выразил уверенность, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин стремятся и находят решения всех, даже самых сложных, межгосударственных вопросов. В качестве главной причины, по которым странам удается найти согласие, президент России назвал мудрость обоих лидеров.

"Мы этому очень рады, но не считаем себя вправе как-то вмешиваться. Это двусторонние отношения", - добавил глава российского государства.