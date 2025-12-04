Путин: Россия не предлагает особого плана по Палестине

Ключ к решению конфликта лежит в выполнении уже принятых резолюций ООН и создании независимого палестинского государства, указал президент России

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не выдвигает особого плана по решению палестино-израильского конфликта, ключ к его решению лежит в выполнении уже принятых резолюций ООН и создании независимого палестинского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Мы не предлагаем какого-то особого плана. Мы всегда исходили из того, что единственным путем решить проблему Палестины - применять резолюции, которые на протяжении многих лет принимала или обсуждала ООН. Самое важное - создание независимого палестинского государства. Это ключ к решению проблемы", - сказал Путин, отвечая на вопрос, в чем состоит российский мирный план по сектору Газа. Телеканал показывал интервью в переводе на английский.

По словам главы государства, речь о сложном вопросе, который не удавалось решить десятилетиями, поэтому конфликт нельзя урегулировать за несколько недель. Путин отметил усилия президента США Дональда Трампа, которые помогли, прежде всего, вернуть израильских заложников.

"Думаю, честно говоря, что это был самый важный шаг в рамках последних усилий по урегулированию в Газе", - добавил он.

Президент указал, что стоит рассмотреть возможность организовать государственное управление на палестинских территориях таким образом, чтобы вся власть принадлежала палестинцам. Путин отметил, что такие варианты урегулирования есть, они обсуждаются не только в арабских странах, но и в США.

"В рамках ООН мы всегда были участниками этого процесса и продолжим эту работу вместе с нашими друзьями", - сказал Путин.