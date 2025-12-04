Путин согласился с Трампом в вопросе злоупотребления темой изменения климата

Президент России прокомментировать заявления американского коллеги о том, что "либералы придумали миф об изменении климата"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласен с позицией лидера США Дональда Трампа о злоупотреблении темой изменения климата в политических целях.

Читайте также

Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

"Отчасти он (Дональд Трамп - прим. ТАСС) прав. Это не миф, но это злоупотребление этими процессами в политических целях. Здесь он прав абсолютно, согласен", - ответил Путин на просьбу журналистов телеканалов Aaj Tak и India Today прокомментировать заявления Трампа о том, что либералы придумали миф об изменении климата.

Российский лидер отметил, что все страны, в том числе Россия, занимаются вопросами борьбы с изменением климата.

"У нас есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии, по целому ряду направлений. У нас вообще одна из самых "зеленых" энергетик в мире, в России", - сказал Путин, пояснив, что в РФ большую часть энергетики составляет гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая энергетика, считающаяся самой "зеленой" из углеводородов.

"Угольная энергетика в Европе сейчас растет. И нечего им критиковать другие страны за использование угля", - высказался о ситуации в Европе президент.