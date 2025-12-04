Путин: РФ никогда не мешала несогласным жителям Донбасса уехать на Украину

Глава государства отметил, что части Луганской и Донецкой республик уничтожались киевским режимом

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия никогда не мешала уехать на Украину тем жителям Донбасса и Новороссии, которые были против воссоединения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Мы предоставили людям возможность высказаться на открытом референдуме: кто считал целесообразным быть вместе с Россией, он за это проголосовал. Кто нет, он мог спокойно уехать в другие части украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали никогда", - подчеркнул президент РФ.

Отвечая на утверждение индийской телеведущей, что ее собеседники на востоке Украины были шокированы началом военной операции, Путин отметил, что они жили, видимо, в той части Украины или Донбасса, которая находилась под контролем киевских властей. "Но та часть Луганской или Донецкой областей, которая не находилась под их контролем, она уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости", - сказал президент.