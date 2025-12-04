Путин пошутил на тему длительности встречи с Уиткоффом

Глава государства рассказал, встреча надоела ему за пять часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что его встреча 2 декабря с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была слишком долгой. При этом он подчеркнул, уже серьезно, что контакт был очень полезным.

"Она [встреча] и мне надоела уже - пять часов!" - сказал Путин в интервью India Today.

"Пять часов? Уиткофф и Кушнер?" - переспросила телеведущая. "Да, а я один. Представляете, безобразие какое?" - сыронизировал Путин.

"Но если говорить серьезно, она была очень полезной", - подчеркнул российский лидер.