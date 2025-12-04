Путин: Россия никогда не кооперируется в сотрудничестве против других стран

Глава государства подчеркнул, что у США своя политика и задачи, а Россия и Индия занимаются решением своих

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия никогда не выстраивает свое сотрудничество по разным отраслям с другими странами с целью объединиться против какого-то одного государства. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Журналист затронул тему сотрудничества России и Индии в ядерной сфере, обратив внимание на его обширность. Он задал вопрос о том, как президент США Дональд Трамп может отреагировать на это.

"Ни я, ни премьер [Индии Нарендра] Моди, несмотря на то, что мы испытываем некоторое давление со стороны, никогда - я хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы услышали, - никогда не выстраиваем свою работу, работая между собой, против кого бы то ни было", - заверил Путин.

Он подчеркнул, что у американского лидера своя политика и задачи, а Россия и Индия занимаются решением своих. "Не против кого бы то ни было, а за себя, обеспечивая свои интересы: индийские и российские. Мы никому не вредим в нашей работе, и поэтому думаю, что лидеры других государств это должны оценить", - указал глава российского государства.