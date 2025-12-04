Дмитриев заявил, что Мерц дискредитировал себя саботажем мира

Гендиректор РФПИ также отметил, что политика канцлера Германии губит западную цивилизацию

Редакция сайта ТАСС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц дискредитировал себя политикой, которая саботирует мирные переговоры и губит западную цивилизацию.

Читайте также

Методами пиратов и нацистов: почему НАТО не стоит выезжать на геополитическую встречку

"Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью", - написал он в X, комментируя публикацию Der Spiegel, согласно которой Мерц якобы заявил, что Владимир Зеленский "в ближайшие дни должен быть крайне осторожен" с переговорщиками от США.

Ранее германский журнал Der Spiegel опубликовал выдержки из стенограммы телеконференции с участием лидеров европейских стран, во время которых с их стороны звучит критика в адрес США и американской делегации на переговорах по Украине. Как отмечает издание, в переговорах, которые прошли в понедельник, участвовал и Зеленский.

По информации журнала, во время телеконференции лидеры ЕС выражали обеспокоенность по поводу того, что европейцы не сидят за столом переговоров. Они обсудили возможность попросить президента США Дональда Трампа направить в Брюссель его спецпосланника Стивена Уиткоффа.