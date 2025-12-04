Путин во второй день визита в Индию проведет встречи с руководством страны

Президент России и его индийский коллега Нарендра Моди также примут участие в пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжит свой государственный визит в Индию. Во второй день поездки российский лидер проведет официальные переговоры с членами индийского руководства, а также возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди.

Читайте также

Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

Путин прибыл в Нью-Дели 4 декабря. У трапа самолета его встретил лично премьер-министр Нарендра Моди, после чего в автомобиле главы кабмина руководители двух стран поехали на неформальную встречу в резиденцию Моди. Как указывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно эти контакты по их содержанию можно считать центральным мероприятием визита.

Традиция попеременных российско-индийских визитов на высшем уровне была заложена еще в 2000 году, когда Владимир Путин и в то время премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Москва и Нью-Дели исправно соблюдали традицию, но ритм визитов сбили пандемия COVID-19 и сложная геополитическая обстановка - последний раз Путин посещал Индию в 2021 году. С посещением Нарендрой Моди Москвы год назад регулярные поездки лидеров стран друг к другу вновь возобновились.

День протокольных встреч

Поскольку визит президента России - государственный, то есть высший по дипломатическому статусу и протокольным почестям, программа его довольно обширна.

Второй день визита начнется с церемонии официальной встречи в Президентском дворце. Именно в этот момент официально будут представлены друг другу члены российской и индийской делегаций, а высокого гостя из Москвы официально примет церемониальный руководитель Индии - президент Дроупади Мурму.

Затем в соответствии с традицией Путин возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди в комплексе "Раджгхат", который расположен у реки Джамны. Российский лидер поклонится месту кремации борца за независимость Индии и, скорее всего, по обычаю снимет обувь перед входом. Вокруг комплекса разбит сад, многие деревья в котором высажены главами различных стран мира. Есть в нем и дерево, посаженное Путиным, - в 2000 году.

За протокольными мероприятиями последует целая серия официальных переговоров. Путин сначала побеседует с Нарендрой Моди, затем пройдут контакты на уровне делегаций, а после этого в торжественной обстановке представители РФ и Индии обменяются подписанными документами, а руководители стран выступят с заявлением для СМИ.

Укрепляя связи стран

Подводя итог переговорам на уровне делегаций, Путин и Моди направятся в выставочный центр "Бхарат Мандапам", где проходит Российско-индийский бизнес-форум. Руководители двух стран поучаствуют в его пленарном заседании, а также выступят перед участниками мероприятия.

Затем российский лидер запустит из гостиницы Maurya, где он традиционно останавливается, посещая Дели, вещание новой версии - индийской - российского международного телеканала RT.

После этого глава государства завершит программу своего визита, вновь направившись в Президентский дворец, где пройдут его переговоры с Дроупади Мурму. После них, как и полагается при визите такого уровня, президент Индии даст в честь гостя из России государственный прием, который и завершит двухдневную поездку российского лидера.