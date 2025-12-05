Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или очно, то это все будет сделано достаточно быстро, отметил помощник лидера РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в графике российского лидера Владимира Путина пока нет, но при необходимости он легко организуется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте также

Как проходили встречи Путина и Трампа

"Нет, [телефонный разговор Путина с Трампом] пока не планируется", - ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

"Понимаете, это все очень легко организовывается. Вы вспомните, как организовался сам Анкоридж, за три дня, и все договорились. Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очную встречу, то это все будет сделано достаточно быстро", - пояснил он.