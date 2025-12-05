Путин принял участие в запуске вещания телеканала RT India

Президент России обратился к аудитории телеканала с кратким приветственным словом

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Нью-Дели принял участие в церемонии запуска вещания телеканала RT India.

Российский лидер обратился к аудитории телеканала с кратким приветственным словом.

"Сегодня важное, очень знаменательное событие. Мы запускаем канал Russia Today в Индии, RT India. Это важное событие, потому что дает возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей действительности сегодня, о российской действительности сегодня, о том, что думает Россия, как живет, к чему стремится Россия", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российско-индийские отношения уходят корнями в более глубокие пласты истории и имеют прочные основания, в их основе лежит взаимный интерес.

Он согласился со словами экс-премьера Индии Индиры Ганди из видео, которое показали на экране. "[Она] очень точно сказала: мы многое сделали, и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим. Вот это очень-очень точное определение", - отметил президент РФ.

Глава российского государства подчеркнул, что сейчас Россия руководствуется именно этими соображениями. "Я очень рассчитываю на то, что Russia Today поможет не только показать Россию сегодняшнего дня, но и поможет сориентировать наше общество по приоритетным проблемам и направлениям нашего взаимодействия", - заключил Путин.

Телеканал будет работать из студийного комплекса в Нью-Дели и освещать основные векторы российско-индийских отношений, а также ключевую роль Индии и России в многополярном мире. Предполагается ежедневное производство четырех выпусков новостей на английском языке, ориентированных на широкую индийскую аудиторию. Телеканал планирует выпускать аналитические и тематические передачи, в том числе шоу, посвященные международной политике и российско-индийскому сотрудничеству. В церемонии запуска телеканала также приняла участие главный редактор RT Маргарита Симоньян.