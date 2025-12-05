Президент Индии дала торжественный прием в честь госвизита Путина

Прием проходит в резиденции Драупади Мурму в Нью-Дели

© Kremlin.ru

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Индии Драупади Мурму дала в своей резиденции в Нью-Дели торжественный прием в честь завершающего двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина.

Стол накрыт в Банкетном зале резиденции, отделанном деревянными панелями. Кувертные наборы составлены из традиционных для такого приема фарфорового сервиза с золотым узором, а также столового серебра с оттиском в форме государственного герба Индии - "львиной" капители колонны царя Ашаки. Отличие этого приема - особенный цвет обычно белоснежных салфеток. К каждому прибору положена попеременно белая, синяя и красная - в цветах российского флага.

© Kremlin.ru

В протокольной практике торжественный прием - не просто застолье. Это официальное мероприятие со строгим церемониалом, который предполагает заранее подготовленные и переведенные на языки хозяина и гостя тосты, в которых дается характеристика отношениям между странами и отмечаются успехи межгосударственного взаимодействия.