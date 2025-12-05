Встреча Путина с президентом Индии продлилась 30 минут

После нее они приняли участие в представлении делегаций

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Встреча президента Индии Драупади Мурму и российского лидера Владимира Путина за закрытыми дверями продолжалась около 30 минут, после чего они приняли участие в представлении делегаций.

Читайте также

Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

Участники встречи со стороны России и Индии выстроились для представления в парадно украшенном зале в сопровождении одетых в красную униформу гвардейцев.

После того, как президенты двух стран заняли почетное место, прозвучали гимны России и Индии.