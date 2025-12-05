Путин отметил открытую и конструктивную атмосферу на переговорах РФ и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Российско-индийские переговоры вчера и сегодня отличала по-настоящему открытая и конструктивная атмосфера. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приема от имени президента Индии Драупади Мурму в его честь.

"Наши переговоры с индийскими друзьями вчера и сегодня отличала по-настоящему открытая и конструктивная атмосфера", - отметил Путин.

Российский лидер выразил глубокую признательность президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди, а также всем индийским коллегам за исключительно теплый и радушный прием. "За конструктивный и открытый диалог, за плодотворную совместную работу в ходе нашего государственного визита", - добавил Путин.