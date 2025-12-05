Ушаков допустил, что тема Украины была одной из главных в беседе Путина и Моди

Российская сторона поделилась с индийскими коллегами подробностями переговоров с США

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Александр Казаков/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Тема украинского урегулирования, вероятно, являлась одной из ключевых в ходе неформальных переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые накануне вечером провели беседу тет-а-тет. На это указал помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

Он отметил, что Москва поделилась с коллегами подробностями переговоров с Вашингтоном, и индийская сторона со своей стороны поддержала российские мирные усилия по украинскому урегулированию и переговорному треку. "Когда руководители [РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди] обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одной из главных", - подчеркнул представитель Кремля.