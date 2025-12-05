ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ушаков ожидает, что именно Кушнер будет писать план урегулирования по Украине

По мнению представителя Кремля, предприниматель может подготовить основные положения документа
17:05
обновлено 17:17

Основатель Affinity Partners Джаред Кушнер

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Основные положения возможного мирного плана по украинскому урегулированию может составить именно предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Такими ожиданиями поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию (на Украине - прим. ТАСС), то ручкой вводить во многом будет именно господин [Джаред] Кушнер", - сказал представитель Кремля. 

