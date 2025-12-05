Ушаков ожидает, что именно Кушнер будет писать план урегулирования по Украине
17:05
обновлено 17:17
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Основные положения возможного мирного плана по украинскому урегулированию может составить именно предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Такими ожиданиями поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию (на Украине - прим. ТАСС), то ручкой вводить во многом будет именно господин [Джаред] Кушнер", - сказал представитель Кремля.