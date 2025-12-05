Кадыров призвал народ Украины выступить против войны с Россией

Глава Чечни отметил, что когда украинских военных берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно

Глава Чечни Рамзан Кадыров © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря./ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале обращение после атаки БПЛА на высотное здание в Грозном. В видео он призвал народ Украины выступить против войны с Российской Федерацией.

"Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. <...> Поэтому выходите и скажите свое слово", - говорит Кадыров в обращении.

Он отметил, что когда украинских военных берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно.

"Будьте осторожны, а то вы потеряете свою нацию полностью. Если в Украине есть хотя бы один мужчина, он должен стать впереди, и за ним должен идти народ", - добавил Кадыров.