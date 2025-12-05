Кадыров пообещал "жесткий ответ" на удар БПЛА ВСУ по зданию в Грозном

Глава Чечни уточнил, что в течение следующей недели военные объекты Украины будут атакованы

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в течение следующей недели военные объекты Украины будут подвергаться атакам в ответ на удар БПЛА по высотному зданию в Грозном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов", - написал он.

Он отметил, что удар по высоткам в центре Грозного не имеет никакого тактического смысла и логики.

Кадыров подчеркнул, что бить по слабым и незащищенным - это сущность украинских фашистов, еще больше настроивших против себя мирное население. "Чеченский народ никакими ударами и взрывами не испугать", - сказал он.