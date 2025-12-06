Дмитриев: элита ЕС хочет завершить суицид европейской цивилизации

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что этому способствуют уничтожение прав собственности и подрыв валютной системы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры хотят разрушить свои государства, лишив граждан прав собственности и подорвав собственные валютные системы. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"В то время как они разрушают свои собственные страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом, элиты ЕС теперь хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности - основу финансовой системы - и взорвав собственную валюту. Впечатляет", - написал он в Х в ответ на пост газеты The Financial Time о возможной конфискации замороженных активах РФ.

Ранее газета The Financial Time написала о влиянии возможной конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе на роль евро как мировой резервной валюты. Как пишет издание, номинированные в евро активы составляют около 20% валютных резервов на балансе центробанков всех стран мира. Евро по этому показателю уступает лишь американскому доллару, на долю которого приходится почти 60% мировых валютных резервов. Но если ЕС решит изъять российские замороженные активы, то центробанки иностранных государств, а также частные инвесторы станут сомневаться относительно того, стоит ли покупать европейские ценные бумаги, пишет издание.