Медведев поддержал призыв Маска к упразднению ЕС

Зампред Совбеза РФ написал комментарий к публикации Илона Маска в X

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласен с Илоном Маском, что Евросоюз должен быть упразднен ради возвращения суверенитета входящим в него странам.

"Именно", - написал российский политик в комментарии к соответствующей публикации Маска в X.

Ранее Маск написал, что "ЕС должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы государства могли лучше представлять свой народ".