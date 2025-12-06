Медведев поддержал призыв Маска к упразднению ЕС
14:11
обновлено 14:16
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласен с Илоном Маском, что Евросоюз должен быть упразднен ради возвращения суверенитета входящим в него странам.
"Именно", - написал российский политик в комментарии к соответствующей публикации Маска в X.
Ранее Маск написал, что "ЕС должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы государства могли лучше представлять свой народ".