Песков: посылы в стратегии США при Трампе контрастируют с подходами Байдена

Из стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как "прямой угрозы", подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Посылы в вопросе российско-американских отношений, которые делает администрация президента США Дональда Трампа, разительно отличаются от подходов прежних американских лидеров, в том числе Джо Байдена. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также

Отношения с РФ и завершение конфликта на Украине. Стратегия нацбезопасности США

Представитель Кремля прокомментировал обновленную стратегию национальной безопасности США, из которой исчезло упоминание России как "прямой угрозы", где при этом также содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

"В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций", - дал оценку пресс-секретарь российского лидера.