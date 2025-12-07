Кремль считает позитивным исключение РФ из числа "прямых угроз" США

В стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов содержится призыв к сотрудничеству с Москвой, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Изменение администрацией президента США Дональда Трампа стратегии национальной безопасности страны, где Россия перестала упоминаться как "прямая угроза" и даже содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности, в Кремле считают позитивным шагом. Такую оценку дал в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем это позитивным шагом", - заявил он.