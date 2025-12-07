В Кремле планируют проанализировать новую стратегию нацбезопасности США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал позитивным исключение РФ из числа "прямых угроз" Соединенных Штатов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль намерен подробнее ознакомиться с обновленной стратегией национальной безопасности США и проанализировать ее положения. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, надо поближе с ней ознакомиться, проанализировать", - отметил он.

Представитель Кремля прокомментировал обновление ключевого документа США в сфере национальной безопасности. Из него исчезло упоминание России как "прямой угрозы", при этом в нем содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.