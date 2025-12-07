Кремль прокомментировал обновленную стратегию нацбезопасности США

Россия видит в документе залог конструктивной работы по Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Корректировки, которые вносит американский президент Дональд Трамп в обновленную Стратегию национальной безопасности США, во многом соответствуют и видению Москвы. Российская сторона надеется, что это может стать залогом для дальнейшей совместной конструктивной работы с Вашингтоном в русле украинского урегулирования, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению, - заметил Песков, комментируя обновленную Трампом стратегию нацбезопасности. - И, наверное, можно надеяться на то, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине как минимум".