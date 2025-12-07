Песков: на реализацию стратегии нацбезопасности США может повлиять "дипстейт"

Нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция, рассказал пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль допускает возможность влияния "дипстейта" в США на реализацию обновленной американским президентом Дональдом Трампом стратегии нацбезопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Мы знаем, что бывает, когда очень красиво концептуально все написано, но то, что называется у них "дипстейт", делает все по-другому", - отметил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил необходимость внимательно следить за тем, какую реализацию найдет концепция.