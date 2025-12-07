Ушаков назвал переговоры по Украине "непростой дорогой"

Помощник российского президента так объяснил длительность беседы лидера РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером длились достаточно долго, поскольку переговорный трек по украинскому урегулированию в принципе представляет собой "непростую дорогу". На это указал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Читайте также

Варианты мирного плана и сигналы Трампу. Ушаков рассказал о встрече в Кремле

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" представитель Кремля, говоря о том, почему так много времени заняли переговоры, заметил: "Это же касается перспектив урегулирования конфликта. Дорога такая, непростая".

"Некоторые вопросы требуют от американцев серьезных, я бы сказал, радикальных изменений в бумагах, которые постоянно в движении, постоянно готовятся", - подчеркнул при этом дипломат, имея в виду мирный план Вашингтона по украинскому урегулированию.