Медведев счел новую нацстратегию США "попыткой разворота огромного корабля"

Вашингтон впервые за много лет открыто говорит о необходимости восстановления стратегической стабильной в Евразии и налаживании отношений с Россией, подчеркнул заместитель председателя Совбеза

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Обновленная Стратегия нацбезопасности США похожа "на попытку разворота огромного корабля", который долгое время шел по инерции. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Max.

Читайте также

"Дорожная карта" Трампа. Белый дом обновил Стратегию национальной безопасности США

"Он (новый документ - прим. ТАСС) больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс", - отметил Медведев, указав, что в обновленной стратегии Вашингтон впервые за много лет открыто говорит о необходимости восстановления стратегической стабильности в Евразии и налаживании отношений с Россией.

Зампред Совбеза указал, что обновленная Стратегия "примечательна реальной оценкой многих современных вызовов". Однако, по словам Медведева, преувеличивать ее значение не стоит.

"Важнее то, что в самих головах", - пояснил он, причем речь идет как о самой администрации, так и о "глубинном государстве".

Сигнал о готовности к обсуждению

Обновленная Стратегия национальной безопасности США - это сигнал о готовности к обсуждению архитектуры безопасности, счел Медведев.

"Это совсем не дружеские объятия, но довольно четкий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции (правда, новые ограничения по российской нефти означают продолжение прежнего курса)", - указал он.

Зампред Совбеза отметил, что в американском документе впервые за много лет Россия названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности. Обратил внимание Медведев и на то, что в обновленной Стратегии есть пункт об остановке расширения НАТО, а Украина в этом контексте не упоминается.

"Стратегия неожиданно рифмуется с тем, о чем мы говорим уже не один год: безопасность должна быть общей, а суверенитет государств необходимо уважать", - написал Медведев, напомнив, что Россия уже давно предлагала договариваться.

"Теперь же форточка возможностей для диалога приоткрыта", - резюмировал он.

В новость внесена правка (15:08 мск) - передается с уточнением источника в первом абзаце, верно - в Max.