Дмитриев указал на панику дипломатов Евросоюза

Спецпредставитель президента РФ также призвал решить созданные ЕС проблемы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что крупнейшие дипломаты Евросоюза паникуют.

"Крупнейшие дипломаты ЕС в панике", - написал он в Х.

Дмитриев также призвал решить созданные Евросоюзом проблемы: рост преступности, неконтролируемую миграцию, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, набирающий обороты экономический спад и "повсеместную цензуру". Он указал, что "Европа заслуживает лучшего", и призвал сделать ее "снова великой".

Таким образом спецпредставитель президента РФ прокомментировал опрос главы польского МИД Радослава Сикорского, который тот опубликовал у себя на странице. В нем Сикорский написал, что Илон Маск и Дмитриев якобы хотят разделить Европу для ее эксплуатации, и спросил, что следует предпринять в таком случае. Среди вариантов глава МИД Польши предложил капитулировать или сделать Европу снова великой.