Песков прокомментировал отказ США от "мегафонной дипломатии"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать отказ Соединенных Штатов от "мегафонной дипломатии".

"Это можно и нужно оценивать позитивно. Мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры могут вестись только в тишине", - подчеркнул он.

Песков добавил, что американские коллеги пока не доводили до России данные об итогах своих переговоров с Украиной.

В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.