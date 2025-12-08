Песков: встреча Путина и Трампа до Нового года пока не планируется

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что проведение встречи требует должной подготовки

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Возможность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа до конца года пока не рассматривается, ее проведение требует должной подготовки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире Первого канала он отметил, что об этом пока не идет речи. По словам Пескова, такую встречу надо подготовить. Она должна быть результативной. Песков считает, что для того, чтобы встреча могла быть такой, нужно провести работу на экспертном уровне, который в этот момент и ведется.

Он добавил, что Москва не располагает информацией о результатах переговоров между Вашингтоном и Киевом во Флориде. "Вот когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда [двигаться] дальше", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что итоги переговоров определят дальнейшие шаги России, в том числе в контексте потенциальной встречи лидеров двух стран до конца года.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.