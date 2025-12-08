Песков: Россия пока не знает результаты переговоров США и Украины во Флориде

Данные о контактах важны для определения дальнейших шагов РФ, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Москва на данный момент не располагает информацией о результатах переговоров между Вашингтоном и Киевом во Флориде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем, чем завершились переговоры с украинцами и у американцев во Флориде. Вот когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда [двигаться] дальше", - заявил Песков в эфире Первого канала.

По его словам, данные о переговорах важны для определения дальнейших шагов России, в том числе в контексте возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа до конца года.