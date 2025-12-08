Мирошник: встреча Зеленского в Лондоне нацелена на срыв мирного плана Трампа

Завершение конфликта невыгодно ни Владимиру Зеленскому, ни Европе, имеющей собственные планы на Украину и на продолжение кровопролития, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон © Toby Melville - WPA/ Getty Images

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Целью встречи Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне является лишь поиск удобных формулировок для срыва мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Они явно сливают план Трампа. Весь лондонский сходнячок заточен под поиск лояльных формулировок, неприемлемых для России. Далее их должен огласить Зеленский, а европартнеры подпоют про "недоговороспособность" России", - сказал дипломат, отметив, что завершение конфликта невыгодно ни Зеленскому, ни Европе, имеющей собственные планы на Украину и на продолжение кровопролития.

8 декабря Зеленский встретился в Лондоне с главой британского правительства Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения хода переговоров об урегулировании конфликта на Украине.