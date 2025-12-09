Мирошник: страны Европы пытаются завести в тупик диалог по мирному плану США

Посол по особым поручениям МИД России отметил, что Украина и ее европейские партнеры хотят выставить РФ виновной в срыве урегулирования

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Украина и ее европейские партнеры пытаются завести в тупик переговорный процесс по предложенному США мирному плану и хотят сделать Россию виновной в срыве урегулирования. Об этом "Известиям" сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его мнению, либо подход, который декларируется в настоящее время США, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым.

Дипломат отметил, что европейские страны пытаются трансформировать американский подход, стараясь сделать РФ виновной в срыве урегулирования украинского конфликта. Мирошник отметил, что европейцы и Украина являются основными противниками миротворческих усилий США. Посол по особым поручениям МИД РФ назвал их "ситуативной группой, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования".