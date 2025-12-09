Сенатор Волошин: украинские элиты привыкли к безнаказанности

Александр Волошин отметил, что на фоне бесконечных призывов поддержать Киев создается ощущение коррупционных связей элит Украины и Европы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Элиты Украины привыкли к бесконтрольности финансовых потоков и не скрывают, что наживаются на них, о чем свидетельствует большое количество суперкаров с украинскими номерами в Европе. Особенно цинично это выглядит на фоне высокой смертности в ВСУ на фронте, такое мнение высказал в беседе с ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

7 декабря сын действующего президента США Дональд Трамп - младший допустил, что его отец может отвернуться от Украины, отмечая, что коррупция является давней проблемой Украины, и это вызывает недовольство у ее международных партнеров. Трамп-младший, как сообщают СМИ, возмутился, что "половина суперкаров в Монако - с украинскими номерами".

"Дональд Трамп - младший озвучил то, о чем в Европе всем известно, но о чем предпочитают не говорить вслух. Украинские элиты настолько привыкли к полной безнаказанности и бесконтрольности финансовых потоков, что уже даже не пытаются скрывать, как они на них наживаются", - сказал Волошин.

Он отметил, что на фоне бесконечных призывов поддержать Киев создается ощущение коррупционных связей элит Украины и Европы.

"Особенно цинично это выглядит на фоне реальной трагедии для обычных украинских солдат. <...> Получается, что "крестьянский класс", как выразился Трамп-младший, отправлен воевать, пока богатые давно покинули страну и обустроили себе безбедную жизнь за границей", - сказал Волошин, добавив, что это служит еще одним подтверждением того, что "киевский режим является проектом узкой группы бенефициаров, а вовсе не результатом реализации принципа народовластия".

О коррупции на Украине

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.