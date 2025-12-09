Путин назначил Александра Алимова замглавы МИД РФ

Алимов ранее занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям

Редакция сайта ТАСС

Заместитель главы МИД РФ Александр Алимов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов назначен замглавы российского дипведомства. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован.

"Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Алимов родился в 1970 году. В 1993 году окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В системе МИД с 1993 года.