Песков: редакторы прямой линии и GigaChat обрабатывают 100% запросов

Они работают на славу, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Редакторские группы вкупе с русскоязычной нейросетью GigaChat справляются с обработкой всех поступающих запросов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Прямая линия и ситуация вокруг Roblox. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля рассказал, что при анализе поступивших обращений работают редакторские группы. "Им помогает GigaChat. И редакторские группы, и их помощник GigaChat работают на славу", - похвалил он.

По словам Пескова, уже второй год подряд имеется возможность обрабатывать все поступающие запросы. "Сколько поступает, столько мы и обрабатываем вопросов. Это очень важно", - подчеркнул он, добавив, что в 2025 году связка человека и искусственного интеллекта стала работать еще более совершенно. "Конечно же, Народный фронт - наш неизменный участник этого проекта, помощник, которого невозможно переоценить. И, конечно, наши министерства", - заключил представитель Кремля.