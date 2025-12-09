Песков заявил о неизбежном ответе в случае конфискации активов РФ

Действия в отношении средств России повлекут за собой серьезные последствия, подчеркнул пресс-секретарь президента

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Действия в отношении активов России, если они будут предприняты, не останутся без ответа и повлекут за собой серьезные последствия. Об этом заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент же сказал, что (в этот вопрос - ред.) было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание (как действовать - ред.). Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", - отметил Песков.

Ранее Еврокомиссия огласила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе.