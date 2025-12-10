Сенатор Волошин: Зеленский сымитирует демократические выборы на Украине

Поэтому глава киевского режима просит у Европы и США до 90 дней якобы на подготовку, считает политик

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский в случае проведения выборов вместо честного избирательного процесса будет имитировать демократическую процедуру на фоне предварительно ослабленной оппозиции и подконтрольного медиапространства. Поэтому он просит у Европы и США до 90 дней якобы на подготовку, считает сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Зеленскому категорически невыгодно уходить, потому что вне президентского кресла его могут ждать уголовные дела за коррупцию и репрессии против политических оппонентов, а также ненависть значительной части собственных граждан за то, что он довел страну до затяжной катастрофы. <…> Выборы при таких вводных будут представлять собой юридическую упаковку режима личной власти под внешним контролем. Европейские лидеры будут пытаться легитимизировать Зеленского перед усталым от войны и коррупции населением Украины, а Зеленский в ответ будет имитировать демократическую процедуру на фоне предварительно ослабленной оппозиции и подконтрольного медиапространства", - сказал сенатор ТАСС.

По его словам, именно поэтому глава Киевского режима просит Европу и США дать ему от 60 до 90 дней якобы на законодательные изменения. Время нужно, считает Волошин, чтобы подготовить сценарий, по которому Зеленский сможет сохранить власть, несмотря на свою непопулярность в народе.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский президент, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.