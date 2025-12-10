Полномочия главы Реутова временно исполняет Алексей Ковязин

Решение о временной передаче функций было принято на заседании местного совета депутатов, которое состоялось 8 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полномочия главы наукограда Реутов временно исполняет Алексей Ковязин, занимающий должность первого замглавы муниципалитета. Это следует из данных администрации наукограда.

Ранее глава городского округа Филипп Науменко попал в ДТП на территории Нижегородской области. Его доставили в нейрохирургическое отделение НИИ Склифосовского. В медучреждении сообщили ТАСС, что состояние главы наукограда оценивается как крайне тяжелое.

Согласно данным на сайте городской администрации, ряд постановлений и распоряжений, датированных 10 декабря, подписаны Ковязиным в статусе исполняющего полномочия главы. Решение о временной передаче функций главы Реутова было принято на заседании местного совета депутатов, которое состоялось 8 декабря.

Науменко возглавляет наукоград Реутов с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности.