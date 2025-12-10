Посол РФ в Лондоне сообщил о британском следе в кибератаке на "Аэрофлот"

Москва передала официальную ноту по этому вопросу, указал Андрей Келин

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин © Илья Дмитрячев/ ТАСС

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Британская компания причастна к кибератаке, затронувшей летом информационные системы "Аэрофлота". Об этом сообщил в интервью телеканалу Channel 4 посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Гибридная война против России ведется очень активно. Мы только что передали официальную ноту относительно вопроса "Аэрофлота", который был атакован киберкомпанией из Великобритании. Это официальная нота. Мы отследили это", - сказал он.

28 июля в "Аэрофлоте" сообщили, что в информационных системах авиакомпании произошел сбой. В связи с этим производилась вынужденная корректировка расписания выполняемых рейсов в аэропорт Шереметьево и в обратном направлении, в том числе путем переноса и отмены.