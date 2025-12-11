РФ рассчитывает на разрешение конфликта Таиланда и Камбоджи путем переговоров

МИД России исходит из того, что столкновения должны быть урегулированы в духе единства и солидарности, присущем АСЕАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что Камбоджа и Таиланд возобновят процесс мирного урегулирования кризиса посредством политико-дипломатических методов. Об этом сообщило "Известиям" посольство РФ в Пномпене.

"Российская Федерация всегда выступает за решение всех имеющихся между странами разногласий политико-дипломатическими методами. Исходим из того, что пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом должен быть урегулирован в присущем АСЕАН духе единства и солидарности. Рассчитываем, что, несмотря на локальные боестолкновения, Пномпень и Бангкок вернутся за стол переговоров в рамках достигнутых 26 октября 2025 года в Куала-Лумпуре договоренностей", - заявили в диппредставительстве РФ.

В посольстве также отметили, что приграничные районы давно являются предметом исторических разногласий двух государств. "Вряд ли стоит ожидать перерастания противостояния в полномасштабную войну в ближнесрочной перспективе. В то же время, принимая во внимание наличие непримиримых разногласий Пномпеня и Бангкока, давать прогнозы относительно дальнейшего вектора развития кризиса крайне затруднительно", - добавили там.