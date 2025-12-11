Советник президента: инструкторы РФ научили армию ЦАР держать оборону

Военнослужащим удается осваивать обращение с оружием, однако им тяжело даются элементы, связанные с расчетами, отметил Дмитрий Подольский

БАНГИ /ЦАР/, 11 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие армии Центрально-Африканской Республики (ЦАР), повсеместно бросавшие свои позиции в 2020 году, благодаря прохождению подготовки у российских инструкторов научились держать оборону. Об этом сообщил ТАСС советник по безопасности президента ЦАР Дмитрий Подольский.

"В том году уже не все гарнизоны, как это было в 2020 и 2021 годах, бегут и оставляют позиции, а они именно сражаются. Это было в 2024 году и в этом году. Многие гарнизоны стоят, держатся и ждут подхода резервов. Я думаю, этого достаточно сказать по поводу их уровня. Нет плохих солдат, есть плохие командиры", - сказал Подольский.

Он добавил, что в ходе обучения военнослужащие осваивают приемы обращения с оружием, однако им тяжело даются элементы, связанные с расчетами, такие как определение координат, направления движения. ЦАР занимает одно из последних мест по индексу человеческого развития. Для улучшения ситуации, в том числе в сфере образования, Русский дом в ЦАР строит в стране новые школы. Охраной объектов занимаются также российские инструкторы.

В декабре 2020 года в ЦАР произошла попытка госпереворота силами "Коалиции патриотов за перемены". Тогда российские инструкторы оказали поддержку национальной армии ЦАР, что позволило отбить атаки боевиков.