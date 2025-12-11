Лавров: РФ важны не территории, а права жителей Донбасса и Новороссии

Права этих людей сейчас перечеркнуты киевским режимом, отметил глава МИД России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россию волнует судьба и права жителей Донбасса и Новороссии, а не просто территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"В соответствии с Конституцией РФ Крым, Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области являются неотъемлемыми равноправными частями, субъектами Российской Федерации. И еще раз подчеркну то, что много раз говорил: нам не территории нужны, нам важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги, порты и кому стоят памятники как основателям этих территорий", - сказал министр.

"Но именно права этих людей сейчас перечеркнуты киевским режимом. Поэтому население упомянутых мной субъектов Российской Федерации в свое время отказалась на референдумах жить под властью неонацистского режима", - подчеркнул Лавров.