Лавров: поощрение нацизма и русофобии явно входит в планы Европы

Глава МИД РФ подчеркнул, что 'Европа молчит" относительно многих фактов нарушения Киевом прав русскоязычного населения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Европа своим бездействием подтверждает, что поощрение нацизма и русофобии явно входит ее в планы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме украинского урегулирования.

Министр подчеркнул, что 'Европа молчит" относительно многих фактов нарушения Киевом прав русскоязычного населения. "Тем самым она подтверждает, что поощрение расизма, русофобии, возрождение нацизма входит в ее планы", - указал Лавров.

Министр привел в пример заявление представителя Украины при ООН Христины Гайовишин, которая сказала, что "Украина не будет вознаграждать геноцидальные стремления, лежащие в основе российской агрессии, подрывающие идентичность, включая язык", и что никаких послаблений русскому языку не будет. "То есть наша правда, наша линия на защиту русских, живущих на Украине, от истребления, называется геноцидальным стремлением. Вот на эти вещи обращали бы внимание те, кто контактирует с украинским режимом, я думаю, что вот это ощущение, которое есть у Зеленского и его команды, [ощущение] полной безнаказанности все-таки требует внимания".