Лавров: Франция и Швейцария не могут быть наблюдателями в "Друзьях мира" на Украине

Эти страны поддерживают киевский режим, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Франция и Швейцария, поддерживающие киевский режим, не могут быть даже наблюдателями при группе "Друзей мира" по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"А вот внедрение в последний год в работу группы "Друзей мира" на Украине отдельных западных стран, которые напрямую вовлечены в поддержку киевского режима, едва ли способствует достижению этой цели. Я имею в виду, в частности, Францию и Швейцарию. Как они могут быть членами группы друзей, даже в качестве наблюдателей, когда они напрямую - и риторически, и практически - поддерживают киевский режим?" - сказал министр.

"Когда Группа друзей [в защиту] Устава ООН, созданная нашими партнерами, работает над выработкой своей философии, конечно, мы хотим, чтобы имелись в виду все без исключения принципы Устава ООН. Тем более, что Запад забывает еще об одном принципе Устава - уважение прав человека, любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Русский язык на Украине и каноническая Украинская православная церковь законодательно запрещены", - отметил глава МИД РФ. По словам Лаврова, "учитывая все эти обстоятельства, в работе группы можно было бы и нужно обязательно оттенить и эти моменты".

Группа "Друзей мира" была сформирована в сентябре 2024 году Китаем, Бразилией и государствами глобального Юга для урегулирования конфликта на Украине.

Группа друзей в защиту Устава ООН создана в июле 2021 года по инициативе Венесуэлы при активном участии России.