Лавров: РФ ждет информации, чем закончатся контакты между Зеленским, ЕС и США
09:32
обновлено 09:48
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москва ожидает информации, чем завершатся контакты между Владимиром Зеленским, Евросоюзом и США.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.
"Мы до сих пор ждем информации о том, чем закончились или еще закончатся контакты между Зеленским, его европейскими хозяевами и администрацией [президента США Дональда] Трампа", - отметил министр.