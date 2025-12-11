Лавров: РФ ждет информации, чем закончатся контакты между Зеленским, ЕС и США

Глава МИД России рассказал об этом в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москва ожидает информации, чем завершатся контакты между Владимиром Зеленским, Евросоюзом и США.

Читайте также

Предложения по гарантиям безопасности и переговоры с США. Заявления Лаврова

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"Мы до сих пор ждем информации о том, чем закончились или еще закончатся контакты между Зеленским, его европейскими хозяевами и администрацией [президента США Дональда] Трампа", - отметил министр.