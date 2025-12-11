Лавров: РФ имеет основания верить, что США желают урегулирования на Украине по-честному

Россия исходит из этого, заявил глава МИД

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия имеет основания верить в искренность желания США урегулировать украинский конфликт по-честному. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Читайте также

Предложения по гарантиям безопасности и переговоры с США. Заявления Лаврова

Отвечая на вопрос, что Россия предпримет, если в диалоге с США не удастся найти политического решения по украинскому урегулированию и президент США Дональд Трамп выйдет из мирного процесса, Лавров подчеркнул, что в Москве "никогда не гадают, что произойдет, если кто-то вдруг переменит свою позицию".

"Мы имеем основания полагать по итогам многочисленных контактов с Соединенными Штатами - и в Анкоридже на уровне президентов, и впоследствии на уровне помощников, специальных представителей президента [РФ Владимира] Путина и Трампа, на уровне министра иностранных дел [РФ] и госсекретаря [США] - мы имеем основания полагать, что американцы искренне заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был урегулирован по-честному, в контексте обеспечения законных интересов всех сторон. И мы из этого исходим", - отметил он.

"Мы до сих пор ждем информации о том, чем закончились или еще закончатся контакты между Зеленским, его европейскими хозяевами и администрацией [президента США Дональда] Трампа", - добавил Лавров.