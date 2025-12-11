Лавров: утечки СМИ говорят о том, что Киев хочет гарантий только для себя

Глава МИД РФ отметил, что подход европейцев к урегулированию на Украине не имеет никакой перспективы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Утечки, публикуемые СМИ о контактах Киева, Евросоюза и США, говорят о том, что Киев хочет гарантий безопасности только для себя. Если эти сведения верны, то подход европейцев к урегулированию на Украине не имеет никакой перспективы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"Утечки всякие попадают в средства массовой информации [о контактах Киева, Евросоюза и США]. И в основном, как я уже сказал, эти утечки, если они верны, означают, что говорят европейцы только о том, чтобы заставить американцев дать гарантии безопасности Украины, игнорируя какие-либо интересы безопасности России, и договориться о том, чтобы какие-то суммы наскрести для того, чтобы направить их в фонд восстановления Украины. Это односторонний подход. Если это правда, что вот именно к этому сводятся контакты украинцев с европейцами, то этот подход не имеет никакой перспективы", - отметил министр.

Как напомнил Лавров, президент России Владимир Путин специально подчеркнул, что в Москве хотят и "готовы обсуждать вопросы безопасности с учетом интересов всех сторон и добиваясь обеспечения баланса этих интересов на коллективной основе с учетом сложившихся реалий".