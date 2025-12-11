Лавров: Европа готова пойти на "любое жульничество" в отношении России

Глава МИД РФ напомнил "про грабеж, который пытаются организовать в отношении резервов" ЦБ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Европа готова пойти на "любое жульничество" в отношении России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"Те, кто говорит, что самое важное дать гарантии безопасности Украине, чтобы она спокойно поднимала свою армию до миллиона или до 800 тыс., и не было бы, чтобы никаких проблем с поставками вооружения для украинской армии, это люди, которые сеют новую бурю. Это совершенно очевидно. Вот сейчас Европа, понимаете, они готовы пойти на любое жульничество, - подчеркнул он. - Я уже упоминал про грабеж, который пытаются организовать в отношении резервов Центрального банка Российской Федерации".

Попытки Запада скупить российское оружие

Лавров также обратил внимание на то, что Запад скупает по всему миру вооружение советского и российского производства. "Еще примеры грубейшего нарушения международного права - так называемых правил, которые Запад всячески превозносит, это торговля оружием. Вооружение советского и российского производства, которое находится в странах и европейских, и некоторых представленных в этом зале, Запад скупает по всему миру. Мы разъясняли по всем столицам, что есть такая норма в военно-технической сфере как сертификат конечного пользователя. То есть, если одна сторона продает вооружение другой стороне, то покупатель не имеет права распоряжаться этим оружием, передавая его кому-то еще, без согласия продавца. Все это перечеркнуто, - отметил он. - Более того, об этом уже с гордостью публично говорят".

В этой связи глава российской дипломатии обратил внимание на информацию об идее ЕС выкупить у Турции российские ЗРК С-400 и отправить их на Украину. "Вот известная история, которая сегодня или вчера получила дополнительное развитие. Несколько лет назад мы поставили системы противовоздушной обороны, современные, одни из лучших - С-400 Турецкой Республике", - напомнил он.

"И Турецкая Республика владеет этими системами к неудовольствию Запада, в том числе к неудовольствию Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты, зная об интересе Анкары к покупке истребителей F-35, обусловили поставку этих самолетов отказом Турции от противовоздушных систем С-400. Это давно уже "плавало" в медийном пространстве. Вот вчера вдруг заявлено, что Европа, Евросоюз, естественно, другой Европы, они не знают, решила купить у Турции С-400, или предложила уже Турции, выкупить эти С-400 и отправить их на Украину. Никто даже не думает о том, что есть обязательство у Турции как у покупателя не предпринимать таких шагов без согласования с Российской Федерацией", - отметил глава российской дипломатии. - Это никого из европейцев не интересует. И тем самым как бы, значит, "открыть" путь для поставок в Турцию американских самолетов F-35".

По словам Лаврова, это пример того, как Европа, когда ей нужно достичь своих целей, перечеркивает "все свои заклинания про право частной собственности, про презумпцию невиновности, про необходимость следовать законам, международному праву".