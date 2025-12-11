Лавров: РФ будет добиваться целей на Украине вне зависимости от прогнозов

Глава МИД РФ напомнил, что "конкретные задачи четко, недвусмысленно были изложены" и "подробно обсуждались в Анкоридже"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российская сторона будет добиваться поставленных целей на Украине независимо от прогнозов окончания конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши конкретные задачи четко, недвусмысленно были изложены и в определенных рамках публично нашим президентом, и подробно обсуждались в Анкоридже, где были достигнуты понимания о том, как оптимально двигаться к достижению этих целей в контексте не перемирия, не временной передышки, а устойчивого мира. И мы будем двигаться по этому пути, независимо от того, кто какие сроки называет", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.