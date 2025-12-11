Лавров указал на отказ Запада от юридически обязывающих гарантий безопасности

Западные страны намерены и дальше рассматривать Россию в качестве вечного врага, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Запад намерен и дальше рассматривать Россию в качестве вечного врага и категорически отказывается от предоставления взаимных юридически обязывающих гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Читайте также

Предложения по гарантиям безопасности и переговоры с США. Заявления Лаврова

"Наши предложения по гарантиям безопасности, которые мы вносили в декабре 2021 года, известны и есть в открытом доступе, - отметил глава МИД. - Там все очень четко сказано. По сути дела, это неделимость безопасности, но только не в виде политических обязательств, а в виде обязательств юридических с соответствующими механизмами проверки. Но именно этого Запад, европейский по крайней мере, категорически не хочет, потому что затеял продолжать видеть в нас вечного врага".